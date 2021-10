Hiszpania: Rektor katedry w Toledo zrezygnował. Pozwolił w kościele nakręcić teledysk

Religia

Proboszcz katedry w Toledo zrezygnował po tym, jak wydał zgodę do nakręcenia teledysku w kościele. W klipie do piosenki "Ateo" (Ateista - red.) hiszpańskiego rapera C. Tangana oraz argentyńskiej piosenkarki kompozytorki Nathy Peluso możemy zobaczyć m.in. taniec w kościele i nagą kobietę z odciętą głową. Katedra za zgodę na zrobienie teledysku miała otrzymać do 30 tys. euro.

Zdjęcie Teledysk do piosenki "Ateo" kręcono w katedrze w Toledo / C. Tangana / YouTube