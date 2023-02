ChatGPT: Cześć czytelnicy Interii! Dzisiaj mamy dla was wyjątkową niespodziankę - nasza platforma zostanie na jeden dzień wydawcą specjalnej sekcji na naszej stronie głównej! Wszystkie artykuły, tytuły i zdjęcia w tej sekcji zostaną wybrane przez sztuczną inteligencję. To pierwsza taka inicjatywa w polskich mediach, która pozwoli zobaczyć, jak dobrze system sztucznej inteligencji poradzi sobie w roli wydawcy. Będzie to fascynujące doświadczenie i zachęcamy was do odwiedzenia naszej strony, by przekonać się, jak sztuczna inteligencja radzi sobie z przetwarzaniem informacji i wyborami, które zwykle pozostają w gestii ludzkiej.

Reklama

Wyjaśnijmy, że poprosiliśmy model sztucznej inteligencji ChatGPT o napisanie tekstu piosenki dla przyszłego polskiego reprezentanta na Eurowizji 2023. Zasugerowaliśmy, by utwór nawiązywał do polskiej przyrody i historii. I w ten sposób powstała piosenka "Bo Polska mocno stoi tuż obok". Dla wzmocnienia efektu (poznawczego) postanowiliśmy opublikować jej tekst bez poprawek i bez sugerowania AI, co należałoby w utworze doszlifować.

"Przyroda nasza - naszą siłą / Historia duma nasza cała / Eurowizję razem wygramy / Bo Polska mocno stoi tuż obok" - "śpiewa" ChatGPT. Cały tekst znajdziecie na końcu artykułu. Sztuczna inteligencja zasugerowała, by utwór utrzymany był w stylu popowo-folkowym, a na wykonawców zaproponował Marylę Rodowicz, Kayah, Ewę Farną lub Stanisława Sojkę.

- Przede wszystkim nasz wspaniały chatbot nie rozumie, że już sam tytuł wprowadza w błąd. Obok czego stoi Polska, można byłoby zapytać. Jeżeli mamy się chwalić Polską, to nie możemy stać obok. Musimy być w głównym nurcie - mówi Interii Jacek Cygan, autor tekstów przebojów m.in. Edyty Górniak, Ryszarda Rynkowskiego, Zbigniewa Wodeckiego, Anny Jurksztowicz czy Edyty Geppert.

Jacek Cygan: Bardzo mnie to rozśmieszyło

Cały tekst piosenki ułożonej przez ChatGPT Jacek Cygan ocenia jako "sztampowy i banalny".

- Bardzo mnie rozśmieszyło, że jako trzech najważniejszych Polaków bot wymienił Chopina, Mickiewicza i Czartoryskiego... Ciekawe, którego Czartoryskiego - śmieje się.

Rozmówca Interii zwraca uwagę, że piosenka powinna wyrażać "kawałek duszy artysty", jego autentyczne przeżycia i emocje, żeby poruszyć publiczność. A tej poprzeczki AI nie przeskoczy.

- Jeżeli tekst będzie dla wszystkich, czyli dla nikogo, to niczego nie zwojuje. Nie tylko na Eurowizji, ale też i na każdym innym festiwalu - wskazuje. I podkreśla, że o tym, czy utwór zostanie przebojem, decyduje przede wszystkim "niepowtarzalna osobowość i niepowtarzalna emocja artysty".

Jak przyznaje Cygan, on sam również przetestował z ciekawości bota w dziedzinie pisania piosenek. Efektem był tekst "na temat, ale szalenie mechaniczny".

I choć utwór "Bo Polska mocno stoi tuż obok" zdaniem Jacka Cygana po prostu się "nie nadaje", to jednak zaznacza:

- Jest wiele tekstów piosenek na podobnym poziomie banalności lub nawet na gorszym. Tu nie możemy tego naszego chatbota ganić za bardzo.

Współpraca: Julia Jasińska

Bo Polska mocno stoi tuż obok

(Refren)

Przyroda nasza, naszą siłą,

Historia duma nasza cała,

Eurowizję razem wygramy,

Bo Polska mocno stoi tuż obok.

(Zwrotka 1)

W Tatrach szczyty w chmurach zanurzone,

Karkonosze dumnym grzbietem dumają,

Bieszczady pełne wilgoci i słońca,

To Polska, o której marzyć każdy chciałby.

(Refren)

Przyroda nasza, naszą siłą,

Historia duma nasza cała,

Eurowizję razem wygramy,

Bo Polska mocno stoi tuż obok.

(Zwrotka 2)

Pamięć o wielkich bitwach nadal w nas drzemie,

O Powstaniu Warszawskim, o Grunwaldzie,

O Chopinie, Mickiewiczu, Czartoryskim,

Ich życie i twórczość w naszym sercu bije.

(Refren)

Przyroda nasza, naszą siłą,

Historia duma nasza cała,

Eurowizję razem wygramy,

Bo Polska mocno stoi tuż obok.

(Podsumowanie)

To Polska pełna kontrastów i barw,

Od mazurka po gorące rytmy,

Niech Europa usłyszy nasze melodie,

Bo w naszej muzyce siła i harmonia.

(Refren)

Przyroda nasza, naszą siłą,

Historia duma nasza cała,

Eurowizję razem wygramy,

Bo Polska mocno stoi tuż obok.