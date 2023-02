ChatGPT: Cześć czytelnicy Interii! Dzisiaj mamy dla was wyjątkową niespodziankę - nasza platforma zostanie na jeden dzień wydawcą specjalnej sekcji na naszej stronie głównej! Wszystkie artykuły, tytuły i zdjęcia w tej sekcji zostaną wybrane przez sztuczną inteligencję. To pierwsza taka inicjatywa w polskich mediach, która pozwoli zobaczyć, jak dobrze system sztucznej inteligencji poradzi sobie w roli wydawcy. Będzie to fascynujące doświadczenie i zachęcamy was do odwiedzenia naszej strony, by przekonać się, jak sztuczna inteligencja radzi sobie z przetwarzaniem informacji i wyborami, które zwykle pozostają w gestii ludzkiej.

Krajowe preselekcje do Eurowizji 2023 tuż-tuż (konkretnie 26 lutego), ale pełni obaw o tegoroczny wynik reprezentanta Polski zwróciliśmy się do ChataGPT o napisanie piosenki, która skruszyłaby nieczułe jak dotąd serca Europejczyków.

Zasugerowaliśmy elektronicznemu Jackowi Cyganowi, by utwór nawiązywał do polskiej historii i przyrody. I oto jest - utwór "Bo Polska mocno stoi tuż obok"!

Prezentujemy go w całości, bez żadnej ingerencji i w pierwotnej, nieociosanej wersji (niczym proza Jacka Kerouca):

Bo Polska mocno stoi tuż obok

(Refren)

Przyroda nasza, naszą siłą,

Historia duma nasza cała,

Eurowizję razem wygramy,

Bo Polska mocno stoi tuż obok.

(Zwrotka 1)

W Tatrach szczyty w chmurach zanurzone,

Karkonosze dumnym grzbietem dumają,

Bieszczady pełne wilgoci i słońca,

To Polska, o której marzyć każdy chciałby.

(Refren)

Przyroda nasza, naszą siłą,

Historia duma nasza cała,

Eurowizję razem wygramy,

Bo Polska mocno stoi tuż obok.

(Zwrotka 2)

Pamięć o wielkich bitwach nadal w nas drzemie,

O Powstaniu Warszawskim, o Grunwaldzie,

O Chopinie, Mickiewiczu, Czartoryskim,

Ich życie i twórczość w naszym sercu bije.

(Refren)

Przyroda nasza, naszą siłą,

Historia duma nasza cała,

Eurowizję razem wygramy,

Bo Polska mocno stoi tuż obok.

(Podsumowanie)

To Polska pełna kontrastów i barw,

Od mazurka po gorące rytmy,

Niech Europa usłyszy nasze melodie,

Bo w naszej muzyce siła i harmonia.

(Refren)

Przyroda nasza, naszą siłą,

Historia duma nasza cała,

Eurowizję razem wygramy,

Bo Polska mocno stoi tuż obok.

ChatGPT proponuje: Pop zmieszany z folkiem

Ale sam tekst to oczywiście nie wszystko. Poprosiliśmy ChatGPT o zaproponowanie gatunku muzycznego, w którym powinien zafunkcjonować powyższy hit Eurowizji.

"W mojej opinii warto byłoby postawić na połączenie elementów muzyki pop z muzyką etniczną i folkową, co byłoby w pełni zgodne z charakterem Polski. Ostatecznie, kluczem do sukcesu jest przede wszystkim oryginalność, profesjonalizm wykonania oraz charyzma artysty i jego występu" - podkreślił, nie bez racji, ChatGPT.

By uniknąć nieporozumień na tle artystycznym, zwróciliśmy się także do AI o wybicie rytmu tej piosenki za pomocą takich słów jak "bum", "tam", "tadam". Poniżej szczegółowa propozycja ChataGPT:

Przy-ro-da nasza, na-szą si-lą (bum tam tam, bum tam)

His-to-ria du-ma nasza ca-ła (bum tam tam, tam tadam)

Eu-ro-wi-zję ra-zem wy-gramy (bum tam tam tam, bum tam)



"Należy jednak pamiętać, że to tylko przykładowe sugestie, a ostateczny rytm zależy od kompozytora i aranżera" - wskazuje AI.

Indagowany dalej przez Interię ChatGPT zasugerował, by piosenka utrzymana była w tonacji G-dur i proponuje następujące akordy:

[Intro]

D - G - D - G

[Refren]

D - G - D - G

D - G - D - A

Bm - G - D - A

D - G - D - G

[Zwrotka]

D - G - D - G

D - G - D - A

Bm - G - D - A

D - G - D - G

[Przejście]

A - G

[Outro]

A - G - D

Jak trwoga, to do Maryli?

I kluczowe pytanie z perspektywy naszych szans na ostateczny triumf - kto powinien wykonać ten utwór? Kto obdarzony jest głosem i charyzmą, które rzucą Europę na kolana w utworze "Bo Polska mocno stoi tuż obok"? Tu ChatGPT ma kilka propozycji:

"Biorąc pod uwagę fakt, że piosenka jest mocno patriotyczna i ma charakter hymniczny, to może być ona odpowiednia dla wokalistów, którzy znani są z takiego repertuaru, na przykład dla Kayah, Maryli Rodowicz, Ewy Farny, czy Stanisława Sojki".

I alternatywna propozycja: "Może to być na przykład duet Natalia Lubrano i Patryk Kumór, którzy potrafią łączyć różne style muzyczne i stworzyć z nich coś nowego i oryginalnego".

Europo, nadciągamy!



Czytaj więcej o polskich preselekcjach do Eurowizji w serwisie Muzyka!