Po przyjeździe na miejsce służby ustaliły, że do tragicznego w skutkach wypadku doszło z udziałem operatora koparki podczas wykonywania prac budowlanych związanych z modernizacją sieci kanalizacyjnej miasta.

Śmiertelny wypadek na budowie. Policja zatrzymała nietrzeźwego operatora koparki

- Zatrzymaliśmy operatora pojazdu i skierowaliśmy go do szpitala, gdzie pobrano od niego krew do badań. Wyniki nie są jeszcze znane. Na miejscu zdarzenia zbadaliśmy mężczyznę naszym urządzeniem. Pomiar wykazał, że w jego krwi było 0,8 promila alkoholu - przekazała kom. Kowalska.