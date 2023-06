Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotę w obozie dla dzieci w niemieckiej miejscowości Toppenstedt w Dolnej Saksonii. Z dostępnych informacji wynika, że pobyt w obozie namiotowym był prywatną inicjatywą i zorganizowali go rodzice.

Tragiczny finał przejażdżki koparką. Ofiary śmiertelne, wielu rannych

Jedną z zaplanowanych atrakcji miała być przejażdżka koparką w specjalnie przygotowanym do tego koszu. Miał on być uniesiony na wysokość około trzech metrów. Podczas jazdy po polnej drodze doszło jednak do awarii jednego z elementów konstrukcji. W pewnym momencie skrzynia odpadła od koparki i runęła na ziemię.



Na portalu dziennika "Bild" czytamy, że po upadku ciężki kosz wgniótł w ziemię kilka z poszkodowanych osób. Wycieczka koparką zakończyła się tragicznie dla dwóch uczestników - życie stracił pięcioletni chłopiec i 39-letni mężczyzna. Służby poinformowały, że nie byli ze sobą spokrewnieni.



- To zawsze jest horror, gdy chodzi o dzieci. Działy się tu straszne rzeczy. Rodzicom nie wolno było udać się na miejsce wypadku, musieliśmy ich zatrzymywać - powiedział rzecznik straży pożarnej, którego cytuje "Bild".

Tragiczny wypadek w Niemczech. Nie żyje pięcioletni chłopiec

W wypadku obrażenia odniosło także dziesięcioro innych dzieci w wieku od czterech do 10 lat. Niektóre z nich przetransportowano do szpitali helikopterami - w akcji udział wzięły trzy takie maszyny.



W pomoc poszkodowanym zaangażowanych było 80 strażaków, 60 ratowników medycznych i 30 policjantów - donosi agencja AFP. Wsparcie potrzebującym zapewniła też specjalna jednostka reagowania kryzysowego oraz pracownicy ośrodka psychologicznego.