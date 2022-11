Wypadek podczas robót drogowych. Walec zmiażdżył stopy mężczyźnie

Do wypadku doszło w czwartek około godz. 16 na ulicy Aleksandrowskiej w Łodzi w pobliżu szpitala im. Babińskiego - poinformował Dziennik Łódzki.

Na miejsce przyjechała policja, pogotowie ratunkowe oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Wypadek podczas robót drogowych. Poszkodowany ma zmiażdżone stopy

32-latek to pracownik firmy wykonującej roboty drogowe. Podczas pracy po stopach mężczyzny przejechał walec drogowy. Poszkodowany trafił do szpitala ze zmiażdżonymi kończynami.

Policjanci sprawdzili zarówno trzeźwość poszkodowanego, jak i 37-letniego operatora maszyny. W obu przypadkach była bez zarzutu.

Ze względu na to, że do wypadku doszło na odcinku wyłączonym z ruchu, sprawę bada Państwowa Inspekcja Pracy. Sprawdzane są okoliczności wypadku oraz to, czy operator walca miał stosowne uprawnienia.