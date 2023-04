- Chciałbym, żebyśmy mieli pełną jasność i świadomość, że sytuacja na terenie naszego kraju, a przede wszystkim w naszym sąsiedztwie, jest nacechowana dość dużym ryzykiem. Odczuwamy cały czas presję emigracyjną. Ryzyko wszelkch prób manipulacji naszymi emocjami jest wielkie - powiedział gen. Tomasz Piotrowski.

- Cały czas widzimy ze strony rosyjskiej próby podkręcania atmosfery, wpływania na nasze emocje - mówił.

Jak tłumaczył, tak dzieje się również w sprawie znaleziska pod Bydgoszczą.

Bydgoszcz. Generał o znalezionym w lesie obiekcie

- Chcę państwa uspokoić, że współpracując intensywnie z prokuraturą, żandarmerią, specjalistami w zakresie działań na lądzie i w powietrzu, badamy tę sprawę. Istotne jest to, że nie doszło tam do wybuchu, eksplozji. W przeciwieństwie do tego, co stało się w Przewodowie, nikt nie zginął, nie ucierpiał. Zdarzyło się to w miejscu odosobnionym - podkreślił.

- Zastanawiamy się bardzo intensywnie, badamy różnego rodzaju scenariusze. Mamy podstawy do badania i do tego (do pewności - red.), że sytuacja jest stabilna i bardzo szybko znajdzie rozwiązanie. Sytuacja w Ukrainie dała nam dużo doświadczeń. Polskie siły zbrojne we współpracy z sojusznikami zbudowały cały system ostrzegania - stwierdził.

Tajemnicze znalezisko pod Bydgoszczą

W lesie koło miejscowości Zamość (niedaleko Bydgoszczy) kilka dni temu zauważono tajemniczy obiekt. W środę zamknięto okolicę, na miejscu pojawiła się policja i saperzy z Torunia z kompanii rozpoznania chemicznego i odkażania.

Ministerstwo Obrony Narodowej krótko poinformowało, że "w okolicach miejscowości Zamość ok. 15 km od Bydgoszczy znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz saperzy".



Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro napisał na Twitterze, że "Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, pod nadzorem Prokuratury Krajowej, wszczął postępowanie w sprawie szczątków powietrznego obiektu wojskowego znalezionego w lesie kilkanaście kilometrów od Bydgoszczy. Miejsce zdarzenia oprócz prokuratorów badają wojskowi eksperci, policja, żandarmeria i przedstawiciele SKW".



- Niewiele wiemy, więc ciężko coś powiedzieć. Metodą wykluczeń wygląda na to, że nie jest to nic z II wojny światowej, bo wtedy mielibyśmy patrol saperski, który by to zabezpieczył i tyle. Trzeba się zastanowić, czy to nie jest np. nasz pocisk. Pamiętajmy, że wciąż mamy na uzbrojeniu Su-22, które przenoszą różnego rodzaju pociski, które były produkowane jeszcze w Związku Radzieckim - powiedział w rozmowie z Interią generał broni Tomasz Drewniak.