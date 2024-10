- To jest projekt prowadzony przez rząd od dłuższego czasu. Stanie się projektem całego rządu, kiedy przyjmie go rząd - tłumaczył szef KPRM, odpowiadając na odrębne stanowisko ludowców.

Związki partnerskie. Szef KPRM komentuje działania PSL

- Nad szczegółowymi rozwiązaniami pracowało kilku ministrów - kontynuował bliski współpracownik Donalda Tuska . - Byłoby lepiej, gdyby to był jeden projekt rządowy - przekonywał.

- Martwi mnie to, że chcą to zrobić inaczej niż w projekcie przygotowywanym przez minister Kotulę - mówił w odniesieniu do posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zarazem Grabiec podkreślał, że partia Władysława Kosiniaka-Kamysza dostrzega potrzebę uregulowania sprawy związków partnerskich.