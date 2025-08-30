Uczniowie i studenci pobierający rentę rodzinną z ZUS powinni zapoznać się z komunikatem wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Apeluje się w nim o sprawdzenie ważności zaświadczenia potwierdzającego dalszą naukę.

ZUS wydał ważny komunikat. Chodzi o uczniów i studentów

W przypadku wygaśnięcia rzeczonego zaświadczenia, konieczne jest dostarczenie nowego, wraz z wnioskiem o wydanie świadczenia. Należy to zrobić do końca miesiąca, w którym zaczyna się rok szkolny lub akademicki. W przeciwnym razie istnieje ryzyko utraty pieniędzy - złożenie kompletu dokumentów z opóźnieniem może sprawić, że renta rodzinna za dany miesiąc przepadnie.

Rozwiń

Warto wspomnieć, że maturzyści, którzy zostali przyjęci na studia, powinni złożyć do końca września wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia z załączonym zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia. Dokumenty powinny zostać uzupełnione o zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów do końca października (termin ten dotyczy również pozostałych studentów składających wniosek i zaświadczenie o kontynuowaniu nauki).

Jak wynika z informacji podanych na stronie ZUS-u: "Zaświadczenia nie trzeba składać ponownie, jeśli uczelnia, czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia pięcioletnie)".

Co istotne - jeśli student lub uczeń przerwał naukę, to musi o tym fakcie poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W przeciwnym razie nienależne świadczenie trzeba będzie zwrócić - i to z odsetkami.

Czym jest renta rodzinna?

Renta rodzinna jest świadczeniem wypłacanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przyznaje się ją członkom rodziny osoby zmarłej, która w momencie śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (lub spełniała warunki do uzyskania tych świadczeń) bądź pobierała świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Ile wynosi renta rodzinna? To zależy od liczby uprawnionych do jej pobierania. Rrenta jest równa:

85 proc. świadczenia zmarłego, jeśli do renty jest uprawniona jedna osoba;

90 proc. świadczenia zmarłego, jeśli do renty są uprawnione dwie osoby;

95 proc. świadczenia zmarłego, jeśli do renty uprawnione są trzy osoby lub więcej.

Do renty rodzinnej są uprawnione między innymi dzieci osoby zmarłej - do ukończenia przez nie 16. roku życia, chyba że dalej się uczą. Wówczas świadczenie może być wypłacane do 25. roku życia. Właśnie dlatego ważne jest, by przedłożyć w ZUS-ie zaświadczenie potwierdzające fakt dalszej nauki.

Trump zapowiada cła za podatek cyfrowy. Gawkowski: To jest takie straszenie Polsat News Polsat News