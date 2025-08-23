Zasiłek pogrzebowy - kto może się o niego ubiegać?

Oprócz rodziny świadczenie mogą otrzymać:

pracodawca, jeśli to on finansował pogrzeb pracownika,

dom pomocy społecznej, gdy pochował swojego podopiecznego,

gmina lub powiat, które zorganizowały pogrzeb z urzędu,

kościół lub związek wyznaniowy, jeżeli przejęły na siebie wydatki.

Zasiłek nie jest więc przyznawany automatycznie za samą więź rodzinną, ale jest formą refundacji. Kto zapłacił rachunki, ten może liczyć na zwrot części kosztów. Jeśli pogrzeb opłaciło kilka stron - np. rodzina i DPS - pieniądze dzielone są proporcjonalnie.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Podstawą uzyskania zasiłku pogrzebowego jest wniosek Z-12 oraz dokumenty potwierdzające wydatki. Potrzebne są:

odpis aktu zgonu,

oryginały rachunków za pogrzeb (lub kopie potwierdzone przez bank),

dokumenty potwierdzające pokrewieństwo (dla rodziny),

zaświadczenia odpowiednich instytucji (dla DPS, gminy, pracodawcy).

Wniosek można złożyć na trzy sposoby:

online w PUE ZUS - formularz elektroniczny z podpisem profilem zaufanym lub certyfikatem,

osobiście - w oddziale ZUS, wraz z dokumentami,

pocztą - wysyłając wniosek i załączniki listem poleconym.

ZUS ma maksymalnie 30 dni na wypłatę świadczenia od momentu skompletowania dokumentów. Pieniądze można odebrać przelewem na konto lub przekazem pocztowym.

Na złożenie wniosku jest 12 miesięcy od śmierci. Jeżeli ciało odnaleziono później, liczy się termin od dnia pogrzebu. Spóźnienie oznacza utratę prawa - i tu nie ma wyjątków.

Co, jeśli ZUS odmówi wypłaty? Można odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Czas na to to miesiąc od otrzymania decyzji.

O czym warto pamiętać, składając wniosek o zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy ma stałą wysokość - 4000 zł (ma wzrosnąć od przyszłego roku do 7000 zł). Niezależnie od tego, czy pogrzeb kosztował 8 czy 12 tysięcy zł, kwota pozostaje taka sama. Jeśli koszty dzielono między kilka stron, świadczenie trafia do każdej proporcjonalnie.

Najważniejsze kwestie, o których trzeba pamiętać mimo trudnej sytuacji, jaką jest śmierć bliskiej osoby:

świadczenie przysługuje nie tylko rodzinie, ale każdemu, kto zapłacił za pogrzeb,

liczy się komplet dokumentów - rachunki są obowiązkowe,

termin na złożenie wniosku to rok od śmierci lub pogrzebu,

wypłata następuje w ciągu 30 dni,

w razie odmowy istnieje ścieżka odwoławcza.

Dużo mówi się o tym, że zasiłek nie pokrywa całego kosztu pochówku (jego wysokość nie zmienia się od lat, nie podlega waloryzacji, choć na przyszły rok jest zapowiedziana zmiana i wzrost zasiłku pogrzebowego do 7000 zł), jednak bez wątpienia jest pewnym wsparciem w momencie, kiedy rodzina lub instytucja musi zmierzyć się z nagłymi wydatkami.

CPK będzie tematem Rady Gabinetowej z prezydentem. Klimczak w ''Gościu Wydarzeń'': Projekt idzie bardzo dobrze Polsat News Polsat News