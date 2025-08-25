Maleje zainteresowanie nowym świadczeniem. ZUS pokazał pełne dane
Z danych opublikowanych przez ZUS wynika, że zainteresowanie rentą wdowią maleje. Od stycznia z miesiąca na miesiąc składanych jest mniej wniosków o przyznanie świadczeń w zbiegu.. W sierpniu wpłynęło zaledwie 14 tys. wniosków.
Renta wdowia pozwala zwiększyć comiesięczne świadczenie wypłacane przez ZUS o część renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Rozwiązanie to zasila miesięczny budżet osób samotnych w wieku emerytalnym. Ponadto seniorzy mogą wybrać, które z tych świadczeń będzie wypłacane w całości, biorąc pod uwagę korzystniejszą dla siebie opcję.
Coraz mniej wniosków o rentę wdowią. ZUS publikuje dane
W lipcu ruszyła wypłata rent w zbiegu świadczeń, czyli emerytur i rent rodzinnych wypłacanych jako jedno świadczenie. Wnioski o tzw. rentę wdowią można było składać już od stycznia 2025 roku. To właśnie wtedy wpłynęła największa liczba wniosków - 313 tys. ZUS na platformie X opublikował zestawienie liczby wniosków względem kolejnych miesięcy.
Z danych wynika, że zainteresowanie emerytów nowym świadczeniem maleje. W lipcu uprawnieni do renty wdowiej złożyli jeszcze 83 tysiące wniosków. W sierpniu liczba ta spadła do 14 tys.
Kto może składać wniosek o rentę wdowią?
O rentę wdowią mogą składać wniosek emeryci i renciści uprawnieni do pobierania renty rodzinnej. Jednak nie jest to jedyny warunek, który należy spełnić.
Tylko osoby, które zyskały prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż w wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn mogą ubiegać się o wypłatę podwójnego świadczenia.
Ponadto osoby zainteresowane rentą wdowią nie mogą być obecnie w nowym związku małżeńskim, a ze zmarłym pozostawali w małżeństwie do śmierci.
Jak złożyć wniosek o rentę wdowią?
Renta wdowia uprawnia do pobierania emerytury i dodatkowej części renty rodzinnej. Może być ona wypłacana w następujących częściach:
- 100 proc. emerytury i 15 proc. renty rodzinnej,
- 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. emerytury.
W 2027 roku procentowy rozkład świadczeń ma się jednak zmienić. Drugie świadczenie będzie wypłacane w 25 proc. przyznanej przez ZUS kwoty.
Jak złożyć wniosek? Wnioski o ustalenie zbiegu świadczeń można składać za pomocą konta internetowego eZUS/PUE lub osobiście w jednostce terenowej ZUS, wypełniając druk ERWD.
Osoby, które nie składały jeszcze wniosku o rentę rodzinną lub emeryturę, do wniosku powinny złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do pobierania tych świadczeń.