Komu przysługuje Ogólnopolska Karta Seniora i jak ją wyrobić?

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora? Ta jest wydawana bezpłatnie w 210 gminach oraz miastach w całym kraju. Kartę można wyrobić w tych gminach, które przystąpiły do Programu Gmina Przyjazna Seniorom, współfinansując wydanie lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora swoim mieszkańcom. Jak wyrobić Kartę Seniora, jeśli gmina, w której mieszka senior, nie przystąpiła do programu? W takiej sytuacji scenariusze są dwa. Pierwszy to zachęcenie gminy do przystąpienia do programu Gmina Przyjazna Seniorom. Druga opcja to wysłanie do stowarzyszenia wypełnionego formularza z potwierdzeniem uregulowania składki członkowskiej.