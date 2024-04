Dwa dni później na platformie X think tanku pojawił się wpis reklamujący wspomniany materiał. W jego treści można było przeczytać m.in. " Polska zawsze będzie krajem peryferyjnym. W naszym interesie jest rezygnacja ze snów o podmiotowości. Jesteśmy wewnętrzną gospodarką Niemiec , wywijanie szabelką to samobójstwo - przekonywał prawnuk autora Trylogii ".

Klub Jagielloński wywołał kontrowersje. Przeprosiny dla Bartłomieja Sienkiewicza

Tymczasem zdania te nie były dosłownym cytatem, a własną interpretacją Pilawy. W związku z kontrowersjami wokół wpisu w poniedziałek Klub Jagielloński wystosował oficjalne przeprosiny w stosunku do polityka PO.

"Przepraszamy pana Bartłomieja Sienkiewicza za publikację w serwisie X wpisu, który swoją formą doprowadził do powszechnego przypisywania ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego słów, których ten nigdy nie wypowiedział" - oświadczył Klub..

"W artykule zachowaliśmy - w naszej opinii - prawidłowe standardy redakcyjne, pozwalające na odróżnienie parafrazy od cytatu. Cytaty bezpośrednie oznaczone są cudzysłowem, więc dla czytelników zapoznających się z całością materiału powinno być jasne, że fragment nieoznaczony cudzysłowem cytatem bezpośrednim nie jest" - przekonuje konserwatywny think tank.

Klub Jagielloński kaja się za materiał o Sienkiewiczu. "Ponosimy współodpowiedzialność"

Autorzy przeprosin podkreślają, że rozumieją i wyrażają ubolewanie, że wpis doprowadził do "interpretacji nie tylko jednoznacznie niekorzystnej dla bohatera felietonu, ale i nieuprawnionej" . "Publikując wpis w takiej formie nie zachowaliśmy zatem odpowiedniej ostrożności i ponosimy współodpowiedzialność za niezamierzone przez nas reakcje".

Klub Jagielloński nie usunął wpisu. "Parafraza była uprawniona"

W dalszej części przeprosin Klub Jagielloński przekonuje jednak, że "wbrew formułowanym zarzutom parafraza dokonana w samym felietonie była uprawniona w ramach publicystycznej formuły całego artykułu". Jednocześnie autorzy zachęcają do lektury całego tekstu i zapoznania się z oryginalną dyskusją w formule spisanej bądź udokumentowanej w formie materiału wideo.

"Nie mamy jednak wątpliwości, że popełniliśmy błąd, pozwalający na wpisanie naszego artykułu w kontekst bieżącej walki międzypartyjnej, a nawet personalnego hejtu. Działając na co dzień na rzecz deeskalacji konfliktu politycznego, jakkolwiek w naszej opinii nie powinno to oznaczać rezygnacji z ostrych i krytycznych polemik opartych o realną różnicę poglądów, wyrażamy ubolewanie, że przyczyniliśmy się w tym przypadku do wzmożenia negatywnych emocji, które nie znajdują uzasadnienia w faktach" - podkreślił.