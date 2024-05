Jak czytamy, kody EAN produktu to 8715275821800, a także 8715275821879 - sklepowy numer artykułu Action to z kolei 102758 / 3202854; jego dostawcą jest holenderskie przedsiębiorstwo Avec BV.

Niebezpieczny produkt w Action. Sieć apeluje, by go zwracać

Action informuje, że według najnowszych badań wspomniany zestaw do plecionek "zawiera wyższe niż dozwolone stężenia plastyfikatora ftalanowego DEHP , dla którego obowiązuje limit prawny", co może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Action zaapelowało do swoich klientów, że jeśli posiadają ten produkt, powinni natychmiast przestać go używać i zwrócić do sklepu. Właściciele zapewniają, że każdy otrzyma za niego zwrot pieniędzy, nawet jeśli nie dysponuje się dowodem zakupu. Artykuł był dostępny do sprzedaży od stycznia do kwietnia 2024 roku.