"Zmniejsza ryzyko urazu głowy o 48%" Jak wybrać kask?

Oprac.: Karolina Olejak Polska

Wakacje za pasem, więc wielu z nas zamieni samochód czy autobus na rower. Lato kojarzy się głównie z beztroską, warto jednak pamiętać, że nawet podczas krótkich wycieczek trzeba zadbać o bezpieczeństwo własne i najbliższych. Chociaż od lat apelują o to policjanci i aktywiści kask wciąż pozostaje nieobowiązkowy, elementem wyposażenia dorosłego rowerzysty. Dlaczego mimo wszystko warto mieć go ze sobą? Jak dobrać odpowiedni model? Na co zwrócić uwagę przy dobieraniu sprzętu. Oto kilka praktycznych wskazówek.

Zdjęcie Jak wybrać odpowiedni kask rowerowy? Oto kilka rad / Projekt_Kaffeebart / domena publiczna