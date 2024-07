Jednak z całego podium tylko ostatnia z partii ma powody do radości. Wyniki sondażu pokazują bowiem, że tylko Konfederacja uzyskała wzrost poparcia o 2,3 pkt proc. w stosunku do zeszłego miesiąca.

Na kogo zagłosowaliby dziś Polacy? KO i PiS ze stratą. Zyskuje Trzecia Droga

Polacy chcą głosować. Deklaracja wysokiej frekwencji

Oprócz sympatii politycznych, badanie zweryfikowało też podejście Polaków do samego udziału w wyborach. Według sondażu 78 proc. badanych poszłoby do urn, gdyby wybory odbywały się w ten weekend.

Spośród nich niewiele ponad połowa (55 proc.) nie ma co do tego wątpliwości, a 23 proc. uważa, że "raczej" wybrałaby się do lokalu wyborczego. Z prawa wyborczego nie skorzystałoby 20 proc. badanych - 10 proc. "raczej", a koleje 10 proc. z pewnością nie przystąpiłoby do głosowania.