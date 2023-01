Zostanie także wprowadzone zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. To forma urlopu, która będzie płatna połowę wynagrodzenia. To dwa dni wolne lub 16 godzin w ciągu roku, z których będzie można skorzystać w sytuacjach nagłych.

Nowelizacja Kodeksu pracy zakłada także znaczące zmiany w przypadku urlopów rodzicielskich. O nowych rozwiązaniach dla rodziców czytaj TUTAJ

Kiedy planowane zmiany wejdą w życie? Po przyjęciu projektu nowelizacji przez rząd został on skierowany do prac parlamentarnych. Teraz więc to od Sejmu i Senatu zależy, kiedy zakończy się proces legislacyjny.



Sprawdź także:

MON szykuje dodatkowe świadczenia dla żołnierzy

Podwyżki dla pracowników skarbówki. Pensje ponad średnią krajową

Rząd nie doszacował waloryzacji emerytur. Będzie wyższa od założeń