Zmiany w armii. Władysław Kosiniak-Kamysz powołał swoich doradców

MON poinformowało, że na stanowisko społecznego doradcy do spraw bezpieczeństwa powołano gen. w st. spoczynku dr Mieczysława Bieńka; funkcję społecznego doradcy do spraw lotnictwa pełnił będzie gen. bryg. rez. pilota Tomasz Drewniak, a na stanowisko społecznego doradcy do spraw ochrony zdrowia i opieki socjalnej powołany został dr nauk medycznych Dariusz Sobieraj.