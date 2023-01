Zmiany w Kodeksie wyborczym. Sejm za Centralnym Rejestrem Wyborców

Złożony do Sejmu tuż przed świętami Bożego Narodzenia projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego zakłada między innymi zapewnienie transportu do lokali osób z niepełnosprawnością i osób powyżej 60. roku życia czy możliwość tworzenia nowych komisji wyborczych dla minimum 200 - a nie 500 wyborców, jak odbywało się to dotychczas, zwiększając tym samym ogólną liczbę lokali wyborczych.

Projekt zmian zaproponowanych przez Prawo i Sprawiedliwość zakłada również, by podczas liczenia głosów - zgodnie z treścią nowelizacji - "każda z kart do głosowania była okazywana wszystkim obecnym członkom komisji". Oznaczałoby to, że podczas liczenia głosów nie byłoby więcej możliwe dzielenie się członków komisji na grupy, co przyspieszało proces przekazania wyników z danego lokalu. Ponadto zwiększeniu miałaby ulec rola mężów zaufania i obserwatorów z poszczególnych komitetów wyborczych, którzy mogliby brać udział w czynnościach komisji "od momentu otworzenia urny do podpisania protokołu".

Reklama

Projekt przewiduje także utworzenie Centralnego Rejestru Wyborców, który ma gromadzić dane o wyborcach oraz posiadaniu bądź nieposiadaniu przez nich prawa wybierania. Oba projekty po debacie zostały skierowane do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Zgodnie z projektem rządowym, Centralny Rejestr Wyborców ma umożliwić ustalenie liczby wyborców, sporządzanie spisów wyborców oraz spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz sprawdzania posiadania prawa wybierania.

Wkrótce więcej informacji.