Zbliża się koniec ochłodzenia

Nie da się ukryć, że początek lipca jest zdecydowanie chłodny . Z danych IMGW wynika, że w pierwszych trzech dniach miesiąca średnia anomalia temperatury wynosi -2,4 st. C. To oznacza, że temperatura w naszym kraju jest o tyle niższa od panującej zwykle o tej porze roku.

W środę w ciągu dnia w Zakopanem było 16,4 st. C, a w najcieplejszym Terespolu 23,4 st. C. Podobnych wartości można się spodziewać w czwartek i piątek. Dopiero w weekend wyraźnie się ociepli , a w części kraju zrobi się upalnie.

Od soboty do Polski zacznie napływać upalne powietrze, a temperatura wzrośnie i w centrum oraz na zachodzie i południowym zachodzie wyniesie 30-31 stopni Celsjusza . To oznacza powrót upałów do naszego kraju. W niedzielę również będzie ciepło, ale upałów można się spodziewać na południowym wschodzie. W reszcie kraju będzie poniżej 30 stopni .

Pogoda szykuję krótką przerwę w upałach

W poniedziałek w większości kraju będzie od 24 do 26-27 stopni, a we wtorek jeszcze cieplej: od 26-27 st. C na północnym wschodzie do 28-29 stopni Celsjusza w centrum, na południu i zachodzie.