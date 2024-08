Zmarła najstarsza uczestniczka Powstania Warszawskiego

O tym, że Barbara Sowa nie żyje, poinformowała w czwartek Fundacja Nie zapomnij o nas, opiekująca się powstańcami. "Spoczywaj w pokoju, Bohaterko! Kondolencje dla rodziny i bliskich" - pożegnano ją we wpisie.

Nie żyje Barbara Sowa. Zmarła w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego

Barbara Sowa "Baśka" urodziła się 26 czerwca 1918 roku na warszawskiej Ochocie. Do wybuchu II wojny światowej była studentką Szkoły Głównej Handlowej. W 1940 wstąpiła do Związku Walki Zbrojnej. Działała w Sanitariacie IV Obwodu "Grzymała" na Ochocie.

- Chciałam być w Armii Krajowej, wszyscy wokół mnie do niej należeli. Stanęłam do powstania, bo uważałam, że musi wybuchnąć. Nikt z nas nie czuł się bohaterem, wszyscy byliśmy jednakowi, po prostu stanęliśmy do walki - opowiadała lata później w wywiadzie dla "Gazety Wrocławskiej".