W wielu regionach Polski za oknami zapanowała zima. Oznacza to, że sezon na grzybobranie w tym roku dobiega końca. Swoim ostatnim znaleziskiem pochwalił się w sieci Zbigniew Ziobro. "Patrząc na dzisiejszy śnieg, to chyba ostatnie w tym roku - sprzed kilku dni - grzybobranie" - napisał minister sprawiedliwości, załączając do wpisu zdjęcie czubajki kani.