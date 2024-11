Co prawda na północy kraju pada jeszcze śnieg , jednak według prognoz z czasem będą one coraz słabsze i tam pogoda się poprawi - zwraca uwagę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Gorzej będzie na południu i w centrum.

Pogoda w piątek wciąż mocno zimowa

Będzie chłodno . Termometry pokażą od 0 stopni na wschodzie do 3 st. C miejscami na zachodzie, gdzie będzie najcieplej. W dolinach karpackich w piątek mroźnie: od -3 do -1 stopni.

Wiatr przeważnie będzie słaby, okresami porywisty, a najmocniejszy wysoko w górach: w Tatrach porywy mogą osiągać do 65 km/h, w Sudetach do 70 km/h, a w Bieszczadach do 75 km/h. Miejscami może dochodzić do zamieci i zawiei śnieżnych.