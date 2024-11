Warszawa pod śniegiem. Ogłoszono akcję ALFA

Zima powoli wkracza do Polski, gdzie w wielu miejscach spadł już pierwszy śnieg . Na mapie udostępnionej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaznaczono, że w piątek w całym kraju możemy spodziewać się opadów śniegu, a temperatura maksymalnie wyniesie 3 stopnie Celsjusza.

Śnieg w Warszawie. Trwa akcja ALFA

We wpisie w mediach społecznościowych przekazano, że pracownicy ZOM od wczesnych godzin porannych dbają o to, aby drogi, którymi kursują autobusy miejskie , były odśnieżone i przejezdne.

Co więcej w Warszawie pracują ekipy, które zajmują się odśnieżaniem przystanków, kładek, schodów, dojść do metra i przejść dla pieszych. Jak podkreślono w komunikacie, to łącznie cztery mln metrów kwadratowych.