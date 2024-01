Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Trzech Króli 2024: Zimno i ślisko

W sobotę 6 stycznia południe kraju znajdzie się na skraju niżu, zaś północna części Polski dostanie się pod wpływ wyżu znad Skandynawii. Oznacza to, że na południu oraz południowym zachodzie będzie nieco cieplej, zaś w reszcie kraju temperatury będą ujemne.

W ciągu dnia najchłodniej będzie na północnym wschodzie: od -3 do -5 stopni Celsjusza. W centrum Polski będzie około -1 st. C, zaś na południowym zachodzie oraz południu kraju termometry pokażą od 2 do nawet 5-7 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.