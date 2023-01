Zima pokaże swoją brzydką stronę. Kiedy czeka nas poprawa pogody?

Koniec tygodnia będzie chłodny. Temperatura może spaść poniżej zera. Nowy tydzień zapowiada się odrobinę lepiej.

Prognoza pogody na weekend dla całej Polski

W weekend najcieplej będzie na Pomorzu. Termometry pokażą minimum 0 st. C. Najzimniej będzie na południu kraju. Tam temperatura może spaść nawet do -5 st. C.



Zdjęcie zdj. ilustracyjne / ODD ANDERSEN/AFP/ / AFP

W centralnej Polsce i okolicach Śląska słupki rtęci będą oscylować w okolicach od -1 do 2 st. C. W północno-wschodniej Polsce temperatura może spaść do -3 st. C.

Pogoda w weekend to także opady śniegu - niemal w całej Polsce. W niektórych miejscach może być także mgliście. Na północy będzie wiał porywisty wiatr. Reszta Polski go nie odczuje.