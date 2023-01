Tu kręcono "Opowieści z Narnii". Polska kraina idealna na ferie zimowe

Spis treści: 01 Skalne grzyby, miasta i zapierające dech w piersi widoki

Skalne grzyby, miasta i zapierające dech w piersi widoki

Gdy mimo zimowych miesięcy pogoda za oknem bardziej przypomina jesień lub wiosnę, warto rozważyć wzięcie butów trekkingowych i udanie się w Góry Stołowe (pasmo Sudetów Środkowych), gdyż jest to jedno z najbardziej tajemniczych i nietypowych pasm górskich w Polsce. Zwiedzanie tutejszych szlaków rozpocząć można od wizyty na najwyższym szczycie - Szczeliniec Wielki. Trasa nie jest wymagająca ani czasochłonna, a widoki i przemykanie do czeluści Piekiełka na pewno dostarczą wielu pozytywnych wrażeń.

W drodze z Kudowy Zdrój do Karłowa zaplanujcie wycieczkę do Błędnych Skał, czyli Skalnego Labiryntu, który stworzył Duch Gór - słynny Liczyrzepa. Na obszarze ok. 21 ha znajduje się trasa pełna skał o finezyjnych kształtach (np. Kurza Stopka), szczelin, korytarzy, grzybów i blokowisk skalnych. Z ciekawostek - w tym miejscu były kręcone np. "Opowieści z Narnii".

Jeśli jeszcze będzie wam mało skalnych przygód, warto udać się kilka kilometrów za polsko-czeską granicę i zwiedzić skalne miasta Adsprach i Teplickie Skały. Znajdziecie tutaj piękne jezioro, które skute lodem dorównuje widokom skandynawskich krajobrazów, gotycką bramę, Wielką Panoramę, która zapiera dech w piersiach. Spotkacie Kochanków, Starostę i Starościnę oraz będziecie musieli przecisnąć się przez tzw. mysią dziurę. Na nudę z pewnością nikt nie będzie narzekał.

Zdjęcie Skalne Grzyby , formacje skalne w Parku Narodowym Gór Stołowych / Marcin Rutkiewicz / Reporter

Sudety na ferie zimowe: Podziemne bogactwo

Gdy na dworze deszcz i plucha, a aura nie zachęca do wypadów w góry, można poszukać atrakcji pod ziemią. Dolny Śląsk pełen jest takich perełek. W Kletnie znajduje się dawna kopalnia uranu. Podczas 45 min spaceru podziemnym korytarzem zobaczycie wiele atrakcyjnie oświetlonych wystąpień miejscowych minerałów (fluoryt, ametyst, kwarc i innych), licznikiem Geigera sprawdzicie moc promieniowania oraz poznacie historię poszukiwań rud uranu potrzebnych ZSRR do produkcji broni atomowej.

Jeśli ciekawi was górnicze życie, odwiedźcie kopalnię węgla w Nowej Rudzie. Podczas zwiedzania trasy zdobędziecie wiedzę z zakresu wydobycia i transportu węgla, urządzeń górniczych, bezpieczeństwa oraz zobaczycie tzw. ul, czyli górniczą toaletę. Ogromną atrakcją kopalni jest jazda podziemną kolejką oraz spotkanie ze "Skarbnikiem", który czai się w zaułkach kopalnianych korytarzy.

Jeśli jesteście poszukiwaczami złota, nie możecie ominąć Złotego Stoku. W trakcie zwiedzania możecie natknąć się na Ducha Gertrudy, która poszukuje swojego zasypanego męża. Traficie do pracowni alchemika Schärfenberga, który uzyskał z rudy arszenikowej potężną truciznę jaką jest arszenik. Uważajcie na oślepiający blask skarbca, w którym można zobaczyć 1066 złotych sztabek odpowiadających 16 tonom złota uzyskanym w ciągu okresu funkcjonowania kopalni. Dodatkowych emocji dostarczy zjazd zjeżdżalnią, wodospad, Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli, a także podróż Podziemnym Pomarańczowym Tramwajem.

Zdjęcie Nowa Ruda - dawna kopalnia węgla kamiennego / Gerard / Reporter

Ferie zimowe 2023: Spacer w chmurach

Kilkanaście kilometrów od dawnego przejścia granicznego w Boboszowie znajduje się kolejna atrakcja regionu - najdłuższy na świecie wiszący most. Na górę można wejść pieszo lub dojechać kolejką. Sky Bridge mierzy 721 m długości, a jego najniższy punkt znajduje się 95 metrów nad ziemią.

Most waży 405 ton, a do jego budowy wykorzystano 66 lin nośnych i wiatrowych. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, spacer mostem to niezapomniana podróż między niebem a ziemią. Widoki przy dobrej pogodzie z pewnością nieziemskie. Tuż obok mostu znajduję się jeszcze jedna atrakcja - Ścieżka w Obłokach. Platforma widokowa znajduje się 1116 m n.p.m., jej wysokość to 55 m, a długość drewnianej kładki wynosi 710 m. Wrażenia ze spaceru na pewno będą bezcenne, jednak warto wybrać do tego dobrą pogodę, gdyż wiatr i opady dają się tam we znaki.

Zdjęcie Sky Bridge 721 / AFP/Michal CIZEK / East News

Sudeckie białe szaleństwo

Sudety to również idealne miejsce dla fanów zimowego szaleństwa. Jeśli tylko warunki atmosferyczne pozwalają, można skorzystać z szerokiej oferty narciarskich ośrodków tak jak Zieleniec Ski Arena, Czarna Góra Resort, Karpacz Ski Arena, Szklarska Poręba - Ski Arena Szrenica, SKI & SUN Świeradów Zdrój lub mniejszych jak Stacja Narciarska Lądek Zdrój, Stacja Narciarska Kamienica, Lubawka. Fani Justyny Kowalczyk mogą szlifować formę na trasach biegowych w Jakuszycach. Dla lubiących zimowe wyzwania pozostaje też zawsze atak na najwyższy szczyt Karkonoszy oraz Sudetów. Wizyta zimą na Śnieżce (1603 m n.p.m.), bo o niej mowa, z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń.

Sudety i okolice to idealny wybór na ferie zimowe. Oprócz pięknych krajobrazów znajdziecie tutaj wiele interesujących zabytków, atrakcji sportowych oraz pyszne potrawy łączące smaki kuchni polskiej oraz czeskiej.