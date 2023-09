Minister spraw zagranicznych Polski zwrócił się do kanclerza Niemiec. Zbigniew Rau stwierdził, że Olaf Scholz swoim oświadczeniem "narusza zasadę suwerennej równości państw" oraz "próbuje ingerować w sprawy Polski". "W imię dobrych stosunków dwustronnych apeluję do niego o respektowanie suwerenności Polski i powstrzymanie się od oświadczeń szkodzących naszym wzajemnym relacjom" - napisał szef MSZ. To odpowiedź na słowa Scholza, który mówił o "ewentualnych nieprawidłowościach" w wydawaniu wiz przez Polskę.