Straż Graniczna poinformowała w piątek na Twitterze, że w ciągu ostatniej doby 21 obywateli Egiptu podjęło próbę przekroczenia granicy białorusko-polskiej. Zwrócono także uwagę na to, że to służby białoruskie miały przywieźć grupę na miejsce. Jak przekazano we wpisie, "miejsce zostało wybrane z premedytacją - granicę przecinają tam tory i nie ma zapory fizycznej, ale jest bariera elektroniczna".

"Zdarzenie obserwowano z kilku kamer", a na Twitterze pojawiło się nagranie ukazujące grupę ludzi, która korzystając z torowiska, przekracza granicę. "Wszyscy cudzoziemcy zostali ujęci" - podsumowano na końcu wpisu.

Reklama