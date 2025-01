Trzech Króli 2025. Zamknięte sklepy i urzędy. Gdzie zrobimy zakupy?

6 stycznia, Trzech Króli - co to za święto?

Święto Trzech Króli to potoczna nazwa na Uroczystość Objawienia Pańskiego , którą obchodzimy 6 stycznia . Jest to święto upamiętniające objawienie się Boga człowiekowi, jego obecność w historii oraz uczczenie uzdolnienia człowieka do rozumowego poznania Boga.

Święto Objawienia Pańskiego odnosi się do historii opisanej w Ewangelii św. Mateusza, kiedy to trzej mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, żeby oddać hołd nowonarodzonemu Jezusowi. Był to moment, kiedy Chrystus objawił się światu jako król i zbawca.