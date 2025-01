Między Bożym Narodzeniem a końcem zeszłego roku do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy dotyczący między innymi malowania polskich jednostek wojskowych. Wśród nich pojawia się kwestia doboru barw dla nowych myśliwców wielozadaniowych F-35 , które niebawem mają trafić w szeregi Sił Zbrojnych RP.

F-35 dla Polski. Szara szachownica na nowych samolotach? Eksperci oceniają

"Chodzi o to, że - zgodnie z zasadami kładzenia znaków - godła na między innymi chorągwiach, proporcach i sztandarach zwrócone są zawsze ku drzewcu, czyli w kierunku ataku. Z tego powodu na przykład zarówno na prawej, jak na lewej stronie polskiej bandery wojennej orzeł zawsze 'patrzy' w stronę drzewca" - czytamy na łamach "Rzeczpospolitej".

Heraldycy o malowaniu F-35. "Merytoryczna niekonsekwencja"

Specjaliści postulują od kilku lat, by na prawej burcie i prawej stronie statecznika malować lustrzane odbicie szachownicy. Sprawą zajęła się Komisja Heraldyczna, czyli najwyższy organ w Polsce odpowiedzialny za przestrzeganie reguł tej dziedziny. Grupa wysłała więc pismo do MON, jednak resort nie odniósł się jeszcze do uwag.