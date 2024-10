Nowe informacje w sprawie oprogramowania szpiegowskiego Hermes. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo, przekazała, że wykorzystano go w 378 sprawach. Sam program został zakupiony ze środków przeznaczonych na budowę i wyposażenie nowych obiektów dla prokuratur. Zrobiono to z wyłączeniem przepisów o prawie zamówień publicznych. Łączny koszt zakupu i użytkowania to ponad 15 milionów złotych.