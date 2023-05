Zaginione małżeństwo z Warszawy. Para opuściła Słowację i wróciła do Polski

Nowe informacje w sprawie poszukiwanego małżeństwa z Warszawy. Słowackie media donoszą, powołując się na ustalenia służb, że polska para opuściła Słowację - udała się taksówką do przejścia granicznego na Łysej Polanie. Tam trop znów się urywa. Rzeczniczka miejscowej administracji Jana Ligdayova przekazała, że małżeństwo udało się w nieznanym kierunku. Co zastanawiające, para zdecydowała się na powrót do Polski 24 maja, a więc w dzień, gdy słowackie służby przywróciły kontrole graniczne.

Zdjęcie Zaginione małżeństwo miało pojechać taksówką do przejścia Granicznego w Łysej Polanie / Policja Mokotów /Google Maps / materiał zewnętrzny