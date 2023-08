Z. Ziobro: Zdecydowałem się złożyć skargę do KRRiT na TVN

Ziobro podkreślił także, że stacje ogólnopolskie mają obowiązek do bezstronności i rzetelności informacji oraz pokazywania faktów w sposób, który nie będzie nasuwał wątpliwości, że jest to niejako promowanie zachowań agresywnych i przyzwalanie na nie.

- Zdecydowałem wobec takich zachowań stacji TVN, która to stacja nie po raz pierwszy pokazuje, że jest zaangażowana ideologicznie, zaangażowana jest we względy propagandy, a nie pokazywanie informacji, faktów i prawdy, skierować skargę do konstytucyjnego organu, który ma czuwać nad rzetelnością działania mediów, czyli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, aby tę sprawę rozpatrzyła - przekazał minister.