Poznań. Zbigniew Ziobro odwołuje zastępcę szefa prokuratury

- Podjąłem decyzję o odwołaniu z funkcji zastępcy szefa prokuratury rejonowej, aktualnie pełniącej tę funkcję pani prokurator. Dlaczego została odwołana? Dlatego że odpowiedzialność jest adekwatna do zadań, jakie spoczywały na pani prokurator. To właśnie pani prokurator, jako zastępca szefa prokuratury rejonowej, była zobowiązana do czuwania nad przebiegiem postępowania, kwalifikacją prawną czynu, jak też i wnioskami co do kary, które miały być składane przed sądem - powiedział.