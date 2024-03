Wielu mieszkańców Polski zdążyło się już przyzwyczaić do wiosennych temperatur, których można było doświadczyć w ostatnich dniach. Choć to dopiero przełom lutego i marca, czyli wciąż niemal trzy tygodnie do kalendarzowej wiosny, znów przekonaliśmy się, jak przyjemnie jest, gdy na termometrach widać dwucyfrowe temperatury na plusie, a za oknem słońce.