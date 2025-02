Choć to karty i płatności telefonem zaczynają dominować na zakupach, to wciąż w niektórych sytuacjach potrzebna jest nam gotówka. Nie zawsze mamy czas czy chęci, aby wybrać się do banku, żeby wypłacić pieniądze. Wtedy z pomocą przychodzą bankomaty. Z pozoru to prosta, szybka i bezpieczna forma wypłaty banknotów. Okazuje się, że nawet tam możemy paść ofiarą oszustw finansowych.

Na to zwróć uwagę, zanim włożysz kartę do bankomatu

Jedną z najpopularniejszych form kradzieży pieniędzy przez bankomat jest skimming. Jest to nielegalne kopiowanie zawartości paska magnetycznego karty płatniczej. Dane następnie wykorzystywane są do stworzenia duplikatu karty, która służy do wypłacenia pozostałych na koncie ofiary pieniędzy. Oszuści dokonują tego poprzez montaż specjalnej nakładki w miejscu otworu, gdzie wkłada się kartę do bankomatu. Reklama

Niejednokrotnie dochodzi również do montażu specjalnych nakładek na klawiaturę. Podczas wpisywania kodu PIN do karty złodzieje odbierają informację o kombinacji zabezpieczającej. Ta umożliwi oszustom dostęp do konta i przechowywanych na nim pieniędzy.

Z tego powodu, zanim włożysz kartę do bankomatu, rozejrzyj się, czy bankomat wygląda tak, jak zwykle. Najlepiej wybierać urządzenie, do którego często się udajemy i znamy je. Zgodnie z wcześniejszymi wskazówkami przed skorzystaniem z bankomatu zwróć uwagę na takie kwestie jak:

wygląd klawiatury - sprawdź, czy nie jest grubsza niż zwykle, czy nic nie jest na nią nałożone i czy klawiatura nie jest nagle ruchoma. Nakładka złodziei może być widoczna gołym okiem lub wyczuwalna przez dotyk;

- sprawdź, czy nie jest grubsza niż zwykle, czy nic nie jest na nią nałożone i czy klawiatura nie jest nagle ruchoma. Nakładka złodziei może być widoczna gołym okiem lub wyczuwalna przez dotyk; wygląd otworu na kartę - jeśli w miejscu na kartę zostanie zamontowany czytnik pasków magnetycznych, otwór może być wyraźnie i nienaturalnie wysunięty. Do tego może być o wiele grubszy;

- jeśli w miejscu na kartę zostanie zamontowany czytnik pasków magnetycznych, otwór może być wyraźnie i nienaturalnie wysunięty. Do tego może być o wiele grubszy; dodatkowe daszki - przy bankomacie może być zamontowany daszek, który ma za zadanie ukrywać kamerę złodziei, rejestrującą numer PIN i dane na karcie.

W przypadku, gdy którykolwiek z tych punktów budzi twoje wątpliwości, lepiej zrezygnuj z używania tego konkretnego bankomatu. Wypłaty dokonaj z innego urządzenia lub w placówce banku. Swoje zastrzeżenia i obawy możesz zgłosić do właściciela bankomatu, wraz z prośbą o skontrolowanie automatu.

Co zrobić, aby korzystanie z bankomatu było bezpieczniejsze?

Korzystanie z bankomatu będzie jeszcze bezpieczniejsze, jeśli będziemy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Pierwszą z nich jest korzystanie z usługi zbliżeniowego wypłacania pieniędzy. Jeśli tylko jest taka możliwość i nie musimy wkładać karty - nie róbmy tego. To zmniejszy szanse na kradzież danych czy zatrzymanie karty w bankomacie. Jeszcze większą ochronę zapewni zbliżeniowe wypłacanie pieniędzy telefonem lub użyciem kodu BLIK. Reklama

Zwracaj uwagę także na to, co dzieje się dookoła bankomatu. Nie wpisuj kodu PIN, jeśli obca osoba stoi blisko urządzenia i nie przyjmuj od nikogo pomocy w obsłudze. W przypadku bankomatów wewnętrznych nie wpuszczaj nieznajomych do środka. Pod żadnym pozorem nikomu nie udostępniaj swojej karty, kodu PIN czy wypłaconych pieniędzy.

Korzystaj z wypłat w chętnie uczęszczanych miejscach publicznych, dobrze oświetlonych. Unikaj punktów, które są absolutnie odosobnione, gdyż tam o wiele łatwiej stać się ofiarą napaści.

Po przeprowadzonej transakcji pamiętaj, żeby odpowiednio zabezpieczyć kartę oraz gotówkę. Wszystko pochowaj w dwa różne bezpieczne miejsca i nie przeliczaj pieniędzy na miejscu. Pobierz z bankomatu potwierdzenie wypłaty i dopiero w domu sprawdź, czy kwota zgadza się.

Aby po wszystkim mieć pewność, że bezpiecznie skorzystaliśmy z bankomatu, regularnie sprawdzajmy stan konta po transakcji. Zweryfikuj czy kwota pobrana z konta nie jest wyższa od faktycznie wypłaconej oraz czy nie zostały przeprowadzone inne transakcje, na które nie miałeś wpływu. Oszuści mogą reagować szybko, aby wykorzystać moment i szansę, ale mogą też poczekać aż czujność zostanie uśpiona i przystąpić do kradzieży nawet kilka dni później. Reklama