Pojazd, którym poruszali się żołnierze 2. Pułku Rozpoznawczego zjechał z drogi w Makówce (powiat hajnowski) i wjechał do rowu. - Jeden żołnierz został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Białymstoku, dwaj pozostali karetką do szpitala w Hajnówce. Życiu żołnierzy nie zagraża niebezpieczeństwo - przekazała Interii mjr Magdalena Kościńśka.