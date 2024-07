Groźny wypadek pod Wyszkowem. W akcji śmigłowiec LPR

Dwie osoby, w tym dziecko, trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło w Niegowie pod Wyszkowem (woj. mazowiecki). Na miejscu interweniował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował 9-latka do szpitala. W wypadku brało udział osiem osób, w tym czworo dzieci.