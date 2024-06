Wypadek z udziałem pojazdu wojskowego. Ranni żołnierze, w akcji LPR

Do wypadku doszło w środę po godz. 15 na drodze Gobiaty - Bobrowniki - wynika z krótkiego komunikatu Dowództwa Generalnego zamieszczonego w mediach społecznościowych.

Podlaskie. Trzech rannych żołnierzy. To efekt wypadku

W przypadku jednego z wojskowych doszło do złamania kości udowej . Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Białymstoku .

Dwóch pozostałych przewieziono do szpitala w celu wykonania specjalistycznych badań. Całej trójce nie zagraża niebezpieczeństwo .

