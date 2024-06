Wypadek w pobliżu granicy z Białorusią. Trzej żołnierze trafili do szpitala

Trzej polscy żołnierze trafili do szpitala po tym, jak niedaleko Hajnówki wywrócił się wojskowy pojazd. Przed auto wbiegł żubr, a kierujący zmuszony był do gwałtownego hamowania. Żołnierze przeszli profilaktyczne badania, są tylko "potłuczeni". Jak ustaliła Interia, wrócili już do wykonywania swoich zadań.