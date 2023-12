Żubry na trasie wojskowej ciężarówki. Skończyło się tragicznie

Dramatyczny los żubrów. Wypadek z udziałem wojskowego auta

Po zdarzeniu do żubra podszedł kolejny osobnik. Przejmujące zdjęcie przedstawiające tę sytuację opublikował w mediach społecznościowych dziennikarz znany z zaangażowania na rzecz przyrody Adam Wajrak. W rozmowie z Interią ocenił, że "podejście dowództwa do tego, co tu się dzieje jest niewyobrażalne". - To naprawdę rozpacz. Nie sądziłem, że będę się tak wstydzić za polską armię - dodał.