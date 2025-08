Wyczekiwana od dawna ustawa z zadyszką. Donald Tusk tłumaczy się z "nieporozumienia"

Agnieszka Kasprzyk

Projekt dotyczący asystencji osobistej utknął w procesie legislacyjnym. Oliwy do ognia dolała niedawna wypowiedź premiera, a następnie tłumaczenie "nieporozumienia". Co dalej z projektem, który był jedną z obietnic koalicji idącej do wyborów parlamentarnych?