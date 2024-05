Abp Tadeusz Wojda. Informacje o możliwych zaniedbaniach

Z informacji, do których dotarła "Więź" wynika, że w marcu 2024 r. do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie wpłynęło oficjalne zawiadomienie o możliwych zaniedbaniach metropolity gdańskiego abp. Tadeusza Wojdy.

List otwarty do KEP. Autorzy chcą zawieszenia abp. Tadeusza Wojdy

- Liczymy na spełnienie naszych postulatów. Na to, że zobaczą w nas ludzi i partnerów do rozmowy, a nie "przedmioty troski". Że będą po naszej stronie w sprawie zmiany naszego statusu kanonicznego - podkreśla w rozmowie z Interią Robert Fidura , jeden z autorów listy.

- W tej chwili wygląda to tak, że w postępowaniach kanonicznych mamy status świadka, pokrzywdzony jest Kościół (...). My, w przeciwieństwie do sprawcy, nie mamy dostępu do akt. Żeby dowiedzieć się, czy wyrok zapadł i jak brzmi musimy zwracać się z pisemnym wnioskiem, najczęściej nie wiedząc (bo i skąd?), czy proces w ogóle się zakończył - dodaje.