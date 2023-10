Wtedy zbierze się nowy Sejm. "Na to wskazują wszystkie okoliczności"

Prezydencki minister Paweł Szrot przypomniał w rozmowie z TVN24, że kadencja obecnego parlamentu kończy się w listopadzie . Jak podkreślił, nic nie będzie "przeciągane" ponad to, co wyznacza prawo.

Kiedy posiedzenie nowego Sejmu?

Na pytanie, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie Sejmu, Szrot zaznaczył, że "to już decyzja pana prezydenta". - Są na to określone ramy . Będzie to robione w takim samym trybie i tempie, w jakim były wszystkie poprzednie zmiany, przy poprzednich zmianach rządu, dokonywane - dodał.

Dopytywany o to, czy to będzie 13 czy 14 listopada, odparł: "Nie lubię spekulacji. Pan prezydent oczywiście w tych ramach, które są mu przepisami prawa wyznaczone, ma tutaj pełną swobodę działania ".

Procedura desygnowania nowego premiera. Co nas czeka w kolejnych tygodniach?

W tym konstytucyjnym kroku kandydata na premiera może zgłosić grupa co najmniej 46 posłów. Sejm wybiera premiera większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Następnie szef rządu przedstawia Sejmowi program działania rządu oraz proponowany skład Rady Ministrów, których Sejm wybiera bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jest to forma udzielenia rządowi wotum zaufania. Sejm na wybór premiera i rządu ma 14 dni.