- To wotum zaufania to nie jest próba kontynuowania wszystkiego co robiliśmy, bo wiemy dobrze po tym półtora roku, że niektóre rzeczy można robić lepiej i szybciej. To wotum zaufania ma być nowym otwarciem. Ludzie będą różnie komentowali, ale chciałbym żebyście wiedzieli, że dla całej koalicji 15 października ma to być dzień nowego impetu - argumentował swoje postanowienie premier.