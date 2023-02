Po piątkowych wydarzeniach, kiedy to Artur Dziambor został usunięty z Konfederacji przez sąd partyjny, członkowie Wolnościowców - Dobromir Sośnierz i Jakub Kulesza - zebrali się w poniedziałek na konferencji w Sejmie. Sośnierz zaznaczył, że "nie jest to pierwszy wrogi ruch wobec nich, wcześniej z funkcji przewodniczącego koła usunięto Jakuba Kuleszę i pozbawiono ich gwarancji na listach. - Usunięcie Arutra Dziambora stanowi punkt przełomowy w naszej organizacji.

- Wolnościowcy opuszczają z dniem dzisiejszym Konfederację i zakładają własne koło. Tym samym jest to koniec Konfederacji. Jest to koniec Konfederacji jaką znamy, na jaką się umawialiśmy - pluralistycznej, która miała aspiracje do tego, aby być merytoryczną opozycją - mówił Dobromir Sośnierz.

Zaznaczył również, że partia wyrzuca najbardziej merytorycznych posłów, a zostawia "spadochroniarzy, gawędziarzy i showmanów". - Konfederacja nie zasługuje na miano Konfederacji, bo ulega federalizacji - mówił Sośnierz. Dodał, że obecnie partią rządzą Sławomir Mentzen (prezes partii Nowa Nadzieja) i Robert Winnicki (prezes Ruchu Narodowego). Stwierdził także, że to on wraz z Dziamborem i Kuleszą "będą kontynuowali merytoryczne dzieło Konfederacji".

Obecny na konferencji Artur Dziambor dodał, że w parlamencie mają co najmniej pół roku pracy, gdzie będą prezentować pomysły i będą próbowali dotrzeć do jak najszerszej grupy wyborców.

- Myślę, że mamy jeszcze czas, żeby Wolnościowcy byli realną, mocną, liczącą się siłą na scenie politycznej - mówił Artur Dziambor.

"Tworzymy nowe koło w Sejmie! Zachęcam do zapoznania się z naszą deklaracją ideową. Zapraszam do zapisania się do grona członków lub sympatyków naszej partii" - przekazał na Twitterze Dziambor.