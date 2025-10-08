W skrócie Ojciec Wojciech Jędrzejewski poprosił o zgodę na odejście z zakonu i przeniesienie do stanu świeckiego.

Zakonnik, kilka dni po komunikacie, zabrał głos, zdradzając powody decyzji i przeprosił wiernych.

Jędrzejewski był znanym dominikaninem, aktywnie działał w mediach i publikował książki, a jego odejście wywołało szerokie poruszenie.

Informację o decyzji ojca Wojciecha Jędrzejewskiego podano w sobotę.

Na stronie dominikanów pojawiło się oświadczenie, w którym socjusz prowincjała ojciec Szymon Popławski powiadomił, iż "ojciec Wojciech Jędrzejewski postanowił zwrócić się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zgodę na przeniesienie do stanu świeckiego i możliwość opuszczenia zakonu".

We wtorek głos w sprawie zabrał sam dominikanin.

W wiadomości przesłanej redakcji Więź Wojciech Jędrzejewski poprosił o publikację jego krótkiego oświadczenia.

Wojciech Jędrzejewski zabrał głos. Złamał śluby

"Odejście z zakonu i ze stanu duchownego jest moją osobistą decyzją" - rozpoczął znany zakonnik.

"Decyzja ta wiąże się z łamaniem zakonnych ślubów czystości, do których się zobowiązałem. Przepraszam tych, których zawiodłem, i proszę o modlitwę" - napisał Jędrzejewski.

Na koniec dominikanin dodał, że "katolicyzm był i pozostaje przestrzenią jego przeżywania Boga".

Jak zaznaczył w korespondencji Jędrzejewski, nie ma już zamiaru w przyszłości komentować swojej decyzji i sytuacji.

W sobotnim oświadczeniu socjusza prowincjała podano, że prośba ojca Jędrzejewskiego "została przyjęta do dalszego procedowania".

Poruszenie po decyzji ojca Jędrzejewskiego. Znany dominikanin odchodzi z Kościoła

"Ojciec Wojciech Jędrzejewski podjął również decyzję o opuszczeniu klasztoru. Od 1 października 2024 roku działalność publiczna o. Wojciecha Jędrzejewskiego była zawieszona w związku prowadzonymi czynnościami kanonicznymi" - podkreślili w oświadczeniu dominikanie. Szczegółów sprawy jednak nie ujawniono.

W komunikacie zaznaczono też, że po wystąpieniu z zakonu i stanu duchownego, a także wyprowadzce, zakon nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Jędrzejewskiego.

Decyzja znanego zakonnika, gdy została ogłoszona, wywołała spore poruszenie w środowisku kościelnym, ale także poza nim - Jędrzejewski od lat był jednym z najbardziej rozpoznawalnych dominikanów w Polsce.

Zakonnik święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku. Zdobył popularność, angażując się w pracę z młodzieżą, aktywnie działał też w przestrzeni medialnej. Pracował w Radiu Plus czy kanale ReligiaTV. Jego teksty pojawiały się w "Tygodniku Powszechnym". Prócz tego jest autorem bądź współautorem książek, np. "Fascynujące zaproszenie", "Z Bogiem na czacie" czy "Ewangeliarz dominikański".

