Wojciech Jędrzejewski tłumaczy decyzję o odejściu z Kościoła. "Przepraszam"
Znany dominikanin, który odszedł z zakonu, przerwał milczenie. Decyzja ma związek ze złamaniem ślubów zakonnych - wyjawił ojciec Wojciech Jędrzejewski. W krótkim oświadczeniu przeprosił zawiedzionych i zdradził inne szczegóły. Informacja o jego odejściu z Kościoła wywołała poruszenie.
W skrócie
Informację o decyzji ojca Wojciecha Jędrzejewskiego podano w sobotę.
Na stronie dominikanów pojawiło się oświadczenie, w którym socjusz prowincjała ojciec Szymon Popławski powiadomił, iż "ojciec Wojciech Jędrzejewski postanowił zwrócić się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zgodę na przeniesienie do stanu świeckiego i możliwość opuszczenia zakonu".
We wtorek głos w sprawie zabrał sam dominikanin.
W wiadomości przesłanej redakcji Więź Wojciech Jędrzejewski poprosił o publikację jego krótkiego oświadczenia.
Wojciech Jędrzejewski zabrał głos. Złamał śluby
"Odejście z zakonu i ze stanu duchownego jest moją osobistą decyzją" - rozpoczął znany zakonnik.
"Decyzja ta wiąże się z łamaniem zakonnych ślubów czystości, do których się zobowiązałem. Przepraszam tych, których zawiodłem, i proszę o modlitwę" - napisał Jędrzejewski.
Na koniec dominikanin dodał, że "katolicyzm był i pozostaje przestrzenią jego przeżywania Boga".
Jak zaznaczył w korespondencji Jędrzejewski, nie ma już zamiaru w przyszłości komentować swojej decyzji i sytuacji.
W sobotnim oświadczeniu socjusza prowincjała podano, że prośba ojca Jędrzejewskiego "została przyjęta do dalszego procedowania".
Poruszenie po decyzji ojca Jędrzejewskiego. Znany dominikanin odchodzi z Kościoła
"Ojciec Wojciech Jędrzejewski podjął również decyzję o opuszczeniu klasztoru. Od 1 października 2024 roku działalność publiczna o. Wojciecha Jędrzejewskiego była zawieszona w związku prowadzonymi czynnościami kanonicznymi" - podkreślili w oświadczeniu dominikanie. Szczegółów sprawy jednak nie ujawniono.
W komunikacie zaznaczono też, że po wystąpieniu z zakonu i stanu duchownego, a także wyprowadzce, zakon nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Jędrzejewskiego.
Decyzja znanego zakonnika, gdy została ogłoszona, wywołała spore poruszenie w środowisku kościelnym, ale także poza nim - Jędrzejewski od lat był jednym z najbardziej rozpoznawalnych dominikanów w Polsce.
Zakonnik święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku. Zdobył popularność, angażując się w pracę z młodzieżą, aktywnie działał też w przestrzeni medialnej. Pracował w Radiu Plus czy kanale ReligiaTV. Jego teksty pojawiały się w "Tygodniku Powszechnym". Prócz tego jest autorem bądź współautorem książek, np. "Fascynujące zaproszenie", "Z Bogiem na czacie" czy "Ewangeliarz dominikański".