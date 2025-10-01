Papież zaapelował do Polaków. "Proszę was"

Na cotygodniowej audiencji generalnej papież pozdrowił obecnych pielgrzymów z Polski, zwłaszcza z diecezji wrocławskiej, którzy przybyli do Watykanu z biskupami.

- Proszę was, byście w tym miesiącu codzienny różaniec ofiarowali w intencji pokoju. Niech wam towarzyszy opieka świętych Aniołów Stróżów! Z serca wam błogosławię! - powiedział Leon XIV.

W katechezie papież mówił: - Nie sprawować władzy nad innymi, lecz przekazywać radość tych, którzy zostali umiłowani, właśnie wtedy, gdy na to nie zasługiwali.

- To jest siła, jaka zrodziła i rozwinęła wspólnotę chrześcijańską: mężczyzn i kobiet, którzy odkryli piękno powrotu do życia, aby móc je ofiarować innym - dodał.

Październik - miesiąc różańca dla katolików

W Kościele katolickim październik jest miesiącem poświęconym modlitwie różańcowej.

Różaniec to modlitwa, której początki sięgają średniowiecza. Sama nazwa pochodzi od łacińskiego słowa "rosarium", co oznacza "ogród różany" i symbolizuje modlitwy składane w ofierze Matce Bożej.

7 października - Święto Matki Bożej Różańcowej ma być centralnym punktem październikowych uroczystości. Tego dnia księża zachęcają wiernych, by wzięli udział nie tylko w nabożeństwie różańcowym, ale także we mszy świętej.

