Woda wdarła się do miasta, zalewa posesje. "Wytrzymajcie"

Powódź 2024. Fala kulminacyjna w Ścinawie przez cały weekend

Fala wezbraniowa w sobotę rano rano dotarła do Ścinawy przy przekroczonym stanie około 2,5 metra. Według prognoz IMGW utrzyma się ona do nocy z niedzieli na poniedziałek.

"Ze względu na spłaszczony kształt fali powodziowej , a co za tym idzie, długi okres utrzymywania się powodziowych stanów wody, infrastruktura hydrotechniczna będzie pracowała z najwyższymi obciążeniami przez relatywnie długi czas. Wobec powyższego zwiększa się ryzyko awarii wałów przeciwpowodziowych innych elementów ochrony przeciwpowodziowej" - ostrzega Instytut.

Ścinawa. Fala dotarła do miasta

Burmistrz Krystian Kosztyła przekazał przed godz. 9, że w nocy nie doszło do żadnych większych incydentów. - Oczyszczalnia ścieków pracuje, nie została użyta pompa. Sugerujemy wszystkim państwu, żeby słuchać komunikatów, obserwować nasze strony internetowe i nie wchodzić w tereny wygrodzone . Będziemy informować państwa na bieżąco - zapewnił burmistrz.

Pod wpisami burmistrza w mediach społecznościowych pojawiają się komentarze mieszkańców, którzy proszą o informacje na temat sytuacji w okolicznych miejscowościach. Pojawiają się również podziękowania i wyrazy wsparcia. "Zrobiliście kawał dobrej roboty", "my następni w Głogowie. wytrzymajcie" - czytamy.

Ścinawa walczy z powodzią. Zamknięto most

Od godziny 14:00 w piątek, decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, zamknięto most nad Odrąw Ścinawie. Ruch został całkowicie wstrzymany do odwołania.